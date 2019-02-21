الاحتلال يعتقل 40 مواطناً ويُبعد 15 عن المسجد الأقصى ثلاثة أيام

قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، أمجد أبو عصب: إن حصيلة الاعتقالات

التي نفذتها سلطات الاحتلال بحق المواطنين في القدس المحتلة، خلال ثلاثة أ

يام، بلغت 40 بينهم نساء، بينما بلغت قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى

المبارك 15 مواطناً آخر تتراوح بين أسبوعين، ولغاية شهرين، وقابلة للتمديد.

وأوضح أبو عصب لإذاعة (صوت فلسطين) بأن عمليات الإبعاد هذه شملت مجموعة كبيرة

من المواطنين، بينهم موظفون من دائرة الأوقاف الأردنية، مشيراً إلى أن قوات ا

لاحتلال ترصد بشكل مكثف تحركات المواطنين؛ لاعتقالهم أو إبعادهم عن مسجدهم.

وشدد أبو عصب، على ثبات وصمود أبناء شعبنا في الدفاع عن المسجد المبارك

وباحاته، وإحباطهم كافة مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المدينة المقدسة.

وكانت قوات الاحتلال، اعتدت على الأسير المحرر بهجت الرابي، وتسببت له بجروح

عميقة في جبينه، وجرى اعتقاله والتحقيق معه ومع الشبان الآخرين؛ لتواجدهم في

باب الرحمة.

رام الله - دنيا الوطن