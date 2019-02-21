قصف إسرائيلي لدراجة نارية لأحد مطلقي البالونات الحارقة جنوب القطاع

أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الخميس، على قصف دراجة نارية تتبع لأحد مطلقي البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة في قطاع غزة.







وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، إن الجيش قصف قرب دراجة نارية في القطاع والتي كان يستقلها أحد مطلقي البالونات الحارقة.







كما أوضح موقع (حدشوت 24)، أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي أطلقت النار قرب فلسطيني كان يستقل دراجة نارية في رفح جنوب قطاع غزة، زاعماً أنه أحد مطلقي البالونات الحارقة.







يتبع..



رام الله - دنيا الوطن