مجدلاني: القيادة الفلسطينية ستتخذ جملة من التحركات الدبلوماسية لمواجهة انتهاكات الاحتلال

وأوضح مجدلاني أن القيادة الفلسطينية، ستتخذ جملة من التحركات الدبلوماسية على مستوى العالم من أجل إطلاعه على الانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال، وتحديداً عملية القرصنة للأموال الفلسطينية، وستوجه رسائل لكافة الدول وللرئيس الفرنسي باعتبار باريس راعية الاتفاق الاقتصادي، الذي تقوم دولة الاحتلال بانتهاكه عبر قرصنة الأموال التي هي حق مشروع وفق الاتفاقيات للشعب الفلسطيني.





وشدد مجدلاني خلال اللقاء، الذي حضره عضو اللجنة المركزية للجبهة، تغريد كشك، الدور المهم للصين في المنطقة، وخصوصاً في دعم القضية الفلسطينية، وفي ظل التحديات القائمة والمتغييرات الدولية والإقليمية المتسارعة، وإجراءات حكومة الاحتلال المدعومة بشكل مباشر من إدارة ترامب، وآخرها الإجراء العنصري بالخصمم من أموال المقاصة.



وقال مجدلاني: إن لجمهورية الصين تأثيراً دولياً في العالم، ونتطلع لأن يكون دورها أكبر في عملية السلام كقوة عالمية لها وزن دولي، بأخذ زمام المبادرة في طرح رؤية الزعيم شي جن بينغ، ومبادرته التي طرحها للسلام".



من جانبه، أكد السفير واي، عمق العلاقات بين الصين وفلسطين، والرغبة الصادقة في ترجمة الاهتمامات الصينية في القضية، ودعم بلاده للحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، وتبادل المشاورات السياسية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية، قائلاً: الحكومة الصينية تقف إلى جانبكم، كما أنها توظف وزنها السياسي لتخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن بلاده ستقوم بحراك دبلوماسي مكثف في الفترة المقبلة.

