الخارجية تُدين أعمال العنف والكراهية التي تحدث في فرنسا





وأكدت الوزارة، وقوف دولة فلسطين إلى جانب الجمهورية الفرنسية في مواجهة تلك الجرائم، أياً كان مصدرها، معربة عن تضامنها الكامل مع فرنسا الصديقة، رئيساً وحكومةً وشعباً في محاربة الكراهية والعنصرية واللاسامية بأشكالها كافة.



رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية والمغتربين، أعمال العنف والتطرف والكراهية، التي تحدث في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وتعتبرها جزءاً من التعبيرات اللاسامية المرفوضة من قبلنا، ومن قبلالمجتمع الدولي.