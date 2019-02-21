ثوري (فتح) يدعو لتصعيد المقاومة الشعبية في كافة المواقع المستهدفة بالاستيطان

قال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح، أحمد صبح: إن فلسطين

تمر بمرحلة مواجهة شاملة، فرضتها قوة الاحتلال الإسرائيلي في محاولة لشطب

حقوق شعبنا الثابتة، ما يتطلب من الجميع الوقوف سداً منيعاً في

وجه هذه الإجراءات.

ودعا صبح، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى تصعيد المقاومة الشعبية في كافة

المواقع المستهدفة بالاستيطان، والمصادرة، وتوسيع حملة مقاطعة المنتجات

الإسرائيلية، مطالباً مؤسسات المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات واضحة وفعالة،

وبشكل فوري لوقف انتهاكات الاحتلال المتصاعدة، بحق أبناء شعبنا.

رام الله - دنيا الوطن