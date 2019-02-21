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شؤون فلسطينية

صور: إخلاء 11 عائلة في حريق شقة في بلدة الرام

صور: إخلاء 11 عائلة في حريق شقة في بلدة الرام
جانب من الحريق
رام الله - دنيا الوطن
أخلت طواقم الدفاع المدني في محافظة القدس، اليوم الخميس، 11 عائلة من عمارة سكنية في بلدة الرام، بعد أن اشتعلت النيران في شقة على الطابق الخامس من العمارة.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، إن الطواقم تمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة في غرفة النوم، ومنعها من الوصول إلى باقي أرجاء المنزل، والشقق المجاورة، وتم العمل على طرد الدخان الكثيف من منور العمارة، وتأمين المكان.




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