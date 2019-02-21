الخواجا: مقاطعة المنتجات الإسرائيلية سيُلحق بالاحتلال خسارة اقتصادية كبيرة

دعا منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، صلاح الخواجا، إلى العمل

على توسيع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية

بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها اقتطاع الاحتلال من أموال الضرائب

الفلسطينية.

وطالب الخواجا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، بنشر ثقافة المقاطعة؛ لتكون جزءاً

من ثقافة شعبنا، وليس فقط في إطار رد الفعل على جرائم الاحتلال، وأن تكون

جزءاً من برامج القوى والأحزاب، منوهاً إلى أن تصاعد واستمرار هذه الحملة،

سيلحق بالاحتلال خسارة اقتصادية كبيرة.

رام الله - دنيا الوطن