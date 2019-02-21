وفد اللجنة المركزية لفتح: السلطة الوطنية تعمل بجهد كبير لبلسمة جراح شعبنا بسوريا





كما أشار الوفد إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني المتماسك فرض على الإدارة الأمريكية تأجيل طرح مشروعها إياه عدة مراتٍ متتالية، وسيبقى موقفها متردداً حياله مادام الموقف الفلسطيني راسخاً بالتمسك بالمرجعيات الدولية وقراراتها ذات الصلة.



كما تطرق المجتمعون إلى الأوضاع المتعلقة بالشعب الفلسطيني في سوريا، ومن طالهم التهجير في عدد من المخيمات والتجمعات في معمعان الأزمة السورية، وخاصة مخيم اليرموك، فتم عرض سريع لنتائج الاتصالات التي جرت مع الجهات المعنية في الحكومة السورية، والتطمينات التي أكدتها تلك الجهات ىالمعنية، والإسراع في عودة الأهالي إلى مخيم اليرموك، وغيره من المخيمات التي تعرض مواطنوها للتهجير، جراء الأحداث المؤلمة.

فيما أكَّدَ وفد اللجنة المركزية لحركة فتح، أن السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، على موقفها الثابت الرافض لتلك الصفقة، باعتبارها تقفز عن الشرعية الدولية، وعن الحلول السياسية التي تطالب بها الأسرة الدولية، وخاصة منها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق اللاجئين بالعودة.