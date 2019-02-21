محافظ الخليل يُدين اعتداء قوات الاحتلال على طلبة مدرسة الخليل

دان محافظ الخليل جبرين البكري، اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه على طلبة

مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة، وإطلاق قنابل الغاز

باتجاه الطلبة، ما أدى إلى إصابة 30 طفلاً بالاختناق.

وقال البكري، لإذاعة (صوت فلسطين)، إن قوات الاحتلال والمستوطنين، يعتدون

باستمرار على المواطنين وممتلكاتهم، تحت ذرائع واهية، مشيراً إلى أن حجم

الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، ازدادت بعد عدم التجديد لبعثة

المراقبين الدوليين في الخليل، محذراً في الوقت ذاته من ارتكاب سلطات

الاحتلال، مزيداً من المجازر والجرائم على أيدي قطعان المستوطنين في هذه

المنطقة.

رام الله - دنيا الوطن