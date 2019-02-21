الحبس سنتين وغرامة مالية 2000 دينار أردني بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابث، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة.
أدانت محكمة الجنايات الكبرى، المنعقدة في طولكرم، برئاسة القاضي سائد غانم، وعضوية القاضيين محمد داوود، وعماد ثابث، واستناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة.
وتمثلت برئيس النيابة العامة الأستاذ أيمن طربيه، بحق المتهم (أ. ح) بتهمة تكرار حيازة مواد مخدرة، خلافاً لأحكام المادة 4/16 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين وغرامة مالية 2000 دينار أردني.
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