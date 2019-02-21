وسائل إعلام ألمانية: مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة ميونيخ





وذكرت مجلة (فوكس) الألمانية، أن سكان مدينة ميونيخ الواقعة في جنوب البلاد، قالوا: إنهم سمعوا دوي طلقات نارية، فيما قالت الشرطة على (تويتر) إنها نشرت عدداً كبيراً من رجالها، وفق ما نقلت رويترز.



يتبع..

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام ألمانية: إن شخصين قتلا، صباح اليوم الخميس، في إطلاق نار بمدينة ميونيخ في مقاطعة بافاريا، جنوبي البلاد.