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دولي

وسائل إعلام ألمانية: مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة ميونيخ

وسائل إعلام ألمانية: مقتل شخصين في إطلاق نار بمدينة ميونيخ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام ألمانية: إن شخصين قتلا، صباح اليوم الخميس، في إطلاق نار بمدينة ميونيخ في مقاطعة بافاريا، جنوبي البلاد.

وذكرت مجلة (فوكس) الألمانية، أن سكان مدينة ميونيخ الواقعة في جنوب البلاد، قالوا: إنهم سمعوا دوي طلقات نارية، فيما قالت الشرطة على (تويتر) إنها نشرت عدداً كبيراً من رجالها، وفق ما نقلت رويترز.

يتبع..

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