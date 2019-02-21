شؤون فلسطينية

الحمد الله: نُثمن دعم الهند لفلسطين وبناء مستشفى في بيت ساحور

الحمد الله: نُثمن دعم الهند لفلسطين وبناء مستشفى في بيت ساحور
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، مع
 السفير الهندي لدى فلسطين سونيل كومار، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، وسبل عقد اللجنة المشتركة قريباً.

وثمن الحمد الله دعم الهند لفلسطين، خاصة إعلان الهند عن بناء مستشفى تخصصي في مدينة بيت ساحور بمحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى دعم الهند لقطاع التعليم، والتعاون في مجال الطب، لاسيما من خلال استقبال الهند لعدد من الحالات المرضية التي 
تستدعي زراعة أعضاء.

وأشار رئيس حكومة تسيير الأعمال، إلى أهمية دعم الهند لقطاع الطاقة في فلسطين، خاصة الطاقة الشمسية، والاستفادة من خبرات الهند في هذا المجال.

ودعا الحمد الله الهند إلى الضغط على إسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني، والتراجع عن قرارها بالاقتطاع من أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكداً للضيف أن ذلك سيؤثر على الاستقرار الاقتصادي والأمني، واضعاً إياه في صورة موقف القيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من ذلك.

وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال، وقوف فلسطين إلى جانب الهند ضد الإرهاب، والإدانة للتفجيرات الإرهابية التي حدثت قبل أيام، واستهدفت الشعب الهندي الصديق.

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