عضو تنفيذية: لا أحد يستطيع المساس بمنظمة التحرير والتآمر عليها خدمة لإسرائيل

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيصل العرنكي، إن منظمة التحرير كيان فلسطيني، يضرب جذوره بالأرض، ولن يستطيع أحد المساس بها، معتبراً التامر عليها خدمة لإسرائيل.وقال العرنكي في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين:" إن منظمة التحرير الفلسطينية، كيان فلسطيني محترم تخترق جذوره الأرض باعترافات دولية كاملة، ولا يستطيع أحد المساس بهذه الكينونة، وبكرامتها، فشعبنا مؤيد لها كل التأييد.وأضاف: "إن التآمر على منظمة التحرير في الوقت الحاضر، يخدم إسراىيل وأعداء شعبنا وأعداء الأمة العربية، فنحن ثابتون والمنظمة تواصل سعيها لتحرير فلسطين، وقيام دولة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".وبين أننا نشهد حالة من خلط المفاهيم، فالمنظمة تقود وسوف تقود الصراع على أرض فلسطين مع من احتلها حتى نيل الاستقلال، إلا أن هناك من يحاول القفز بالصراع إلى صراع ديني.وأكد العرنكي، أن منظمة التحرير لها الحق الكامل بدعم دولي لسحب اعترافها بإسرائيل، جراء قرارتها العنصرية، وأبرزها قانون القومية، ولهذا يحاول بعض القائمين على الأيدولوجيات المختلفة، تجريد المنظمة من صفتها كممثل شرعي ووحيد لشعينا الفلسطيني.وفيما يتعلق بطرح سحب الاعتراف بإسراىيل، قال: "نحن نسير باتجاه تدريجي، ولدينا بُعد روحي وإنساني يشهد لنا العالم به"، مشيراً إلى رفع سيادة الرئيس شعار بكلمة لا للمشاريع المشبوهة، تزامناً مع الدعوة لتفعيل رديف هذا الشعار، وهي المقاومة السلمية ببعدها الاقتصادي والسياسي.