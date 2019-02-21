شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: "محكمة الصلح الإسرائيلية" ترفض تسليم جثمان الشهيد بارود

هيئة الأسرى: "محكمة الصلح الإسرائيلية" ترفض تسليم جثمان الشهيد بارود
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن ما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، في بئر السبع، قررت العودة عن قرارها السابق، ورفضت تسليم جثمان الشهيد بارود لذويه، فور الانتهاء من عملية التشريح.

وأوضحت الهيئة، أن محكمة الصلح، طلبت من شرطة الاحتلال عدم القيام بأي إجراء فيما يخص جثمان الشهيد بارود، وأمهلتها 14 يوماً، للاطلاع بشكل نهائي على تقرير معهد الطب العدلي (أبو كبير) لمعرفة نتيجة التشريح والأسباب الحقيقية التي أدت إلى الوفاة، ومن ثم إعطاء قرارها.

ورفضاً لهذا القرار، سارعت الهيئة بتقديم استئناف عبر محاميها محمد محمود، لتنفيذ قرار المحكمة، الذي صدر في وقت سابق بتسليم جثمان الشهيد بارود فور انتهاء عملية التشريح.

وكانت هيئة الأسرى قد كشفت قبل حوالي عشرة أيام عن نتائج تشريح بارود، والتي تفيد بتعرضة لالتهاب الكبد الوبائي (C)  وجلطة قلبية وفشل كلوي مزمن، وذلك نقلاً عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني، الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية
تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود في معهد (أبو كبير).

يذكر، بأن الأسير الشهيد بارود من قطاع غزة، اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه، واستشهد بتاريخ 6 من الشهر الجاري داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من معتقل (ريمون) إلى مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، إثر تدهور حالته الصحية.

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