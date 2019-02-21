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شؤون فلسطينية

اللجنة الشعبية بمخيم جنين: من يُشكك بمنظمة التحرير منحاز لأجندات خارجية

اللجنة الشعبية بمخيم جنين: من يُشكك بمنظمة التحرير منحاز لأجندات خارجية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس اللجنة الشعبية بمخيم جنين، محمد صباغ، كل من يشكك بمنظمة التحرير وبشرعيتها، منحاز لقضايا تنظم لصالح أجندات خارجة عن الصف الوطني.

وقال صباغ في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين: إن منظمة التحرير، كانت وستبقى هي العنوان لشعبنا، وهي من صنع للشعب الفلسطيني هوية سياسية، بعدما كان مجرد لاجئ سياسي، فالتشكيك بها تساوق مع كافة المؤامرات التي تحاول النيل من إرادة شعبنا، وثنيه للقبول بما تسمى (صفقة القرن) والقضاء على القضية الفلسطينية.

وأضاف صباغ: إننا اعتدنا على المواقف الوطنية الثابتة للرئيس محمود عباس، والذي يؤكد دائماً أن الفئات المناضلة من شعبنا، هي إحدى المركبات الوطنية لقضيتنا.

وأكد صباغ، أن القضية ليست إنسانية بل سياسية وطنية، والمخصصات التي تقدم لذوي الأسرى والشهداء، هي جزء من رد الجميل، والشكر لهم على ما قدموه.

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