تنقل 4917 مسافراً عبر (معبر الكرامة) ومنع سفر 3 مواطنين

رام الله - دنيا الوطنقالت الإدارة العامة للمعابر والحدود: إن 4917 مسافرًا، تنقلوا عبر (معبر الكرامة) بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، يوم الأربعاء، فيما منع الاحتلال سفر 3 مواطنين بحجة المنع الأمني.وأفادت الإدارة العامة في بيان صحفي الخميس، بأن عدد المغادرين بلغ 3063 مسافرًا، والقادمين 1854 مسافرًا.ومن المقرر، أن يعمل المعبر، اليوم من الساعة 07:30 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً في كلا الاتجاهين.