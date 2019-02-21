جامعة النجاح الوطنية تصل للتصفيات النهائية لجوائز الأوسكار في التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنعندما وضعت جامعة النجاح الوطنية خطتها الإستراتيجية 2016 – 2020 وضعت نصب أعينها محور جودة التعليم والتعلم كأحد محاور الخطة، مسخرةً العديد من مراكزها لتجسيد هذا المحور والرقي بجودة التعليم العالي ليس على مستوى الجامعة فقط، بل على المستوى الفلسطيني ككل.وقد استطاعت جامعة النجاح الوطنية أن تخطو خطوة كبيرة في تحقيق محورها الإستراتيجي حينما تلقت صباح اليوم الأربعاء 20/2/2019، رسالة تهنئة من مؤسسة التايمز للتعليم العالي تفيد بأن الجامعة قد حققت موقعاً متقدماً ضمن قائمة التصفية النهائية لجائزة الأوسكار في مجال استراتيجية التعليم والتعلم على مستوى الجامعات في قارة آسيا، وبذلك تكون جامعة النجاح هي الجامعة العربية الوحيدة التي تم إدراجها ضمن هذه القائمة التي ضمت ثماني جامعات إلى جانب كل من: جامعة يونسي الكورية الجنوبية، وجامعة طوكيو اليابانية، وجامعة RMIT الفيتنامية، وجامعة تايبي الوطنية للتعليم التايوانية، وجامعة مابوا الفلبينية، وجامعة الإدارة والعلوم الماليزية، بالإضافة إلى جامعة هونج كونج.ويكمن عمق الإنجاز الذي حققته جامعة النجاح في حجم مؤسسة التايمز التي تقدّم الجائزة، حيث تعتبر مؤسسة التايمز إحدى أكبر المؤسسات التي تُعنى بالتعليم العالي في العالم ومقرها المملكة المتحدة، وتقدّم جوائز في العديد من مجالات التعليم، وفي هذا العام أطلقت المؤسسة ولأول مرة جائزة خاصة بقارة آسيا في خمسة مجالات رئيسية كان من ضمنها مجال استراتيجية التعليم والتعلم على مستوى الجامعات في قارة آسيا والتي وصلت فيه جامعة النجاح إلى نخبة الجامعات الآسيوية ممثلة وحيدة للجامعات العربية في هذا المجال.كما أطلقت مؤسسة التايمز على الجائزة مسمى (الأوسكار) للدلالة على قيمتها العالمية في مجال التعليم العالي على مستوى العالم، علما أنه تنافس على هذه الجائزة عدد كبير من الجامعات في أكثر من عشرين دولة ومنطقة آسيوية، وسوف يتم الإعلان عن الفائز الأول مطلع شهر أيار في مدينة أبو ظبي من خلال مؤتمر قمة يضم قادة ورواد وخبراء في التعليم العالي من جميع أنحاء العالم، تم دعوة الجامعة إليه للمشاركة والتكريم.وكانت الجامعة قد تقدمت للمنافسة على جائزة التايمز بمشروع يتناول التحول في طرائق القياس والتقييم في التعليم والتعلم، والذي كانت الجامعة قد قادته بالشراكة مع جامعات محلية وإقليمية وأوروبيّة ضمن مشروع إراسموس بلس.وبهذه المناسبة، هنأ الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، أسرة جامعة النجاح الوطنية، وقطاع التعليم العالي الفلسطيني على هذا الإنجاز المتميّز، متمنياً للجامعة والتعليم العالي الفلسطيني، دوام التقدّم والازدهار.ومن الجدير بالذكر، أن جامعة النجاح الوطنية، كانت قد حصلت مؤخراً على المركز الأول فلسطينياً في تصنيف (الويبومتركس) للعام 2019.