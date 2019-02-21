الاحتلال يمنع 14 مقدسياً من دخول المسجد الأقصى لمدة شهرين

رام الله - دنيا الوطنقررت محكمة الاحتلال، الإفراج عن مواطنا 14 مقدسياً، تم اعتقالهم ليلة أمس من المسجد الأقصى المبارك بشروط مقيدة، باستثناء الشابين، محمد شلبي، ومحمد أبو شوشة، حيث جرى تمديد اعتقالهما ليوم الجمعة المقبل.وقال محمد محمود محامي هيئة شؤون الأسرى، مساء أمس الأربعاء: إن المحكمة، اشترطت إبعاد المقدسيين الـ 14 عن البلدة القديمة في القدس والمسجد الأقصى لمدة 60 يوماً، باستثناء من يسكن في البلدة، حيث يقتصر إبعاده عن الأقصى، بالإضافة إلى دفع كفالات مالية بقيمة 1500 شيكل على أن تدفع يوم الجمعة المقبل.وأضاف، أن الاحتلال يُجهّز لغالبية المعتقلين المذكورين أوامر إبعاد إدارية عن القدس القديمة، والمسجد الأقصى لمدة ستة شهور، ليس من المحكمة، وإنما من قائد الاحتلال في المنطقة.