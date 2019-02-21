ماكرون: "التطرف الإسلامي" شكل جديد لمعاداة السامية









وفي السياق، أعرب الرئيس إسرائيلي رؤوفين ريفلين، لنظيره الفرنسي في رسالة بالخصوص عن قلقه حيال "مظاهر معاداة السامية المتفاقمة في فرنسا مؤخراً"، مشيراً إلى أن مثل ذلك يعد "إهانة ليس للشعب اليهودي فحسب، وإنما للإنسانية جمعاء ويجب استئصال هذه الآفة ومحاربة الكراهية من أي نوع".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن معاداة السامية "ليست مشكلة خاصة لليهود إنما مشكلة لفرنسا"، داعياً إلى ضرورة تكثيف العمل من أجل محاربة الكراهية للآخرين.وأوضح ماكرون، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن "هناك شكلاً جديداً من أشكال معاداة السامية، وهو التطرف الإسلامي".وفي وقت سابق، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على حسابه في (تويتر)، قال فيها: إنه تحدث إلى ماكرون، وإن الرئيس الفرنسي، أبلغه بأن فرنسا ستعتمد على التعريف الدولي لمعاداة السامية، ليشمل أيضاً معاداة الصهيونية.