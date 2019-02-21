الحمد الله يُطلع السفير العُماني على آخر المستجدات السياسية

الخميس، في مكتبه برام الله، السفير العُماني لدى المملكة الأردنية الهاشمية، خميس بن محمد الفارسي.



وأطلع الحمد الله السفير العماني على آخر المستجدات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، لا سيما التوسع الاستيطاني فيها وهدم البيوت، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، كما وضعه في صورة قرار حكومة

الاحتلال الخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، وموقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس من ذلك.



وجدد دعوته للدول العربية والإسلامية، لاتخاذ إجراءات فورية وجادة، لإلزام إسرائيل بالتوقف عن إجراءاتها واعتداءاتها، بحق شعبنا ومقدساته، إضافة إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية عبر شبكة الأمان العربية، التي تعهدت بها خلال القمم العربية، لدعم صمود أبناء شعبنا، وثباتهم على أرضهم.



وأكد الحمد الله على متانة العلاقات الثنائية الفلسطينية العمانية، مثمناً الدعم العماني المستمر لقضيتنا في كافة المحافل الدولية.



رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم