شؤون فلسطينية

إسرائيل تُقدم إفادات بالمحكمة الدولية ضد الرئيس عباس وحماس

إسرائيل تُقدم إفادات بالمحكمة الدولية ضد الرئيس عباس وحماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، إن إسرائيل ستقدم إفادات إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالضفة الغربية، وحركة حماس في غزة؛ بزعم ارتكابهما جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اليوم ولأول مرة، تقديم 33 شهادة أدلى بها جنود من الجيش الإسرائيلي إلى محكمة العدل الدولية في محاولة لإثبات أن مقاتلي حماس، يرتكبون ما اسمتها جرائم حرب ويستخدمون المدنيين كدروع بشرية.

وأضافت الصحيفة، أن أعضاء منظمة "حقيقتي" عملوا طوال عدة أشهر، على جمع شهادات من الجنود، والتي تكشف صورة عن نشاط حماس في قطاع غزة منذ عام 2014، السنة التي انضمت فيها السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما، وحتى صيف عام 2018، الذي اندلعت فيه مسيرات العودة على حدود غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الإسرائيليون إلى لاهاي، لكن الحديث الآن عن شهادات مفصلة أدلى بها الجنود، الذين خدموا في المنطقة.

ونشرت الصحيفة بعض الشهادات التي تحاول تغيير نهج محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل، ومن بين أمور أخرى، يتحدث الجنود عن استخدام الأطفال لتجنب نيران قوات الجيش الإسرائيلي، واستخدام سيارات الإسعاف لنقل الأسلحة، وما إلى ذلك.

ويزعم أحد الجنود، الذين خدموا خلال عملية الجرف الصامد صيف 2014، في إفادته: "بينما كنت أركض، التفت ورأيت صبيًا يبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، اعتقد أنه كان مقيداً، يبدو أن الطفل لم يعرف نفسه، ووقف فيما كانت القذائف والصواريخ تسقط في الخلفية، من الممكن أن حماس قامت بتقييده في هذه النقطة لأن هناك شيئًا محددًا للغاية في المبنى"، على حد زعمه.

ووقع حادث آخر في الصيف الماضي، خلال مسيرة العودة، وزعم أحد الجنود: "ألقى مقاتل قنبلة يدوية على سيارتنا الجيب، وبمجرد أن فهم أنهم رأوه، أمسك بطفل واحتجزه بالقرب منه حتى لا يتم إطلاق النار عليه".

وقالت الصحيفة، إن الشهادات سيقدمها اليوم المحامي أوري مراد، رئيس قسم القانون الدولي والدبلوماسية العامة بمعهد القدس للعدل، إلى جانب شهادات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بسبب ارتكاب ما زعمت أنها جرائم ضد شعبه والمطالبة بفتح تحقيق جنائي ضده.

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