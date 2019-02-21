نقيب المحامين يُطالب بالكشف عن الذين أحرقوا مراكبهم

رام الله - دنيا الوطنطالب نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي جواد عبيدات، الأجهزة الأمنية، ممثلة بوزارة الداخلية، بالعمل على ملاحقة حارقي مركبات المحامين، في إشارة إلى الجريمة التي ارتكبت يوم أمس في محافظة الخليل، بإحراق مركبتين تعودان للمحامي باسم مسودة.وأكد نقيب المحامين، أن سياسة إحراق المركبات الخاصة بالمحامين، ظاهرة متصاعدة، سببها إخفاق وزارة الداخلية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم المتكررة مع عدد من المحامين في محافظات الوطن، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن وإقصاء المحامي، عن تأدية دوره في الدفاع عن الحق، ونصرة المظلومين.وعبر نقيب المحامين عن استنكاره الشديد من تصاعد هذه الأفعال الخارجة عن العرف الفلسطيني، والتي من شأنها نشر الفتنة والفلتان الأمني، مؤكداً أن استمرارها بهذه الطريقة، سوف يضع أمن منظومة العدالة بخطر وشيك.ودعا نقيب المحامين الأجهزة الأمنية لأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الشعب الفلسطيني ومقدراته، مُعلناً تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات غداً في محافظة الخليل، من أجل إرسال رسالة الرفض لكل هذه الاعتداءات المتصاعدة ضد المحامين في كل محافظات الوطن.وكانت نقابة المحامين، قد أصدرت بياناً، جاء فيه: "قرر مجلس النقابة تعليق العمل طيلة يوم غد الخميس الموافق 21/02/2019 أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية في محافظة الخليل، احتجاجاً على الاعتداء، الذي تعرض له المحامي باسم مسودة، ويستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل، وأوامر الإفراج، وختم السندات العدلية،علماً أن مجلس النقابة، يتابع حيثيات هذا الاعتداء مع الأجهزة المختصة.