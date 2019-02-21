شؤون فلسطينية

فصائل المقاومة تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال بكافة الأراضي الفلسطينية

فصائل المقاومة تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال بكافة الأراضي الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن مدينة القدس بأقصاها ومقدساتها هي خط أحمر، وأي تغيير بوضعها سيقلب الطاولة على رأس الإسرائيليين، داعيةً لتصعيد المواجهة مع المحتل في كل الأرض المحتلة.

ودعت الفصائل، في بيان صحفي، الخميس، الجماهير الفلسطينية للنفير العام في (#هبة_باب_الرحمة) وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمرابطة فيه، نصرةً ودفاعاً عن مقدساتنا، وإفشالاً للمخططات الإسرائيلية، التي تسعى لتهويد المسجد الأقصى وتقيسمه زمانياً ومكانياً.

وأضاف البيان: "نحيي جماهير شعبنا المرابطين في المسجد الأقصى، الذين يتصدون بأجسادهم لمخططات الإسرائيليين ويذودون رغم العدوان والاجرام عن مسرى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم".

وتابع البيان: "نحذر الاحتلال من مواصلة جرائمه بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي  إزاء هذه الاعتداءات المتلاحقة، والعدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات الإسرائيلية الغاشمة/ وعليه تحمل تبعات ذلك".

ودعا البيان، جماهير شعبنا في قطاع غزة لضرورة الاحتشاد الجماهيري الواسع والمشاركة بزخم وقوة في مسيرات العودة وكسر الحصار غداً في جمعة (الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي) انتفاضاً ونصرة للمسجد الأقصى.

وأكد البيان، على أن "الهرولة العربية للتطبيع المخزي مع الاحتلال، وما شهده مؤتمر وارسو المشؤوم،  هو الذي شجع العدو المفسد على عدوانه المتواصل بحق الأقصى والمدينة المقدسة".

وأكمل البيان: "نؤكد أن الأقصى هو ملك للعرب والمسلمين، وواجب الدفاع عنه يقع على عاتق الأمة جمعاء، لذا ندعو أمتنا لأخذ دورها بالدفاع عن المدينة المقدسة، والانتفاض بوجه الظلم ونبذ التطبيع والمطبعين، وتصويب البوصلة الحقيقية للعداء، تجاه الصهاينة المغتصبين"، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يُطلع السفير العُماني على آخر المستجدات السياسية

الحمد الله يُطلع السفير العُماني على آخر المستجدات السياسية

نقيب المحامين يُطالب بالكشف عن الذين أحرقوا مراكبهم

نقيب المحامين يُطالب بالكشف عن الذين أحرقوا مراكبهم

اختناق 30 طفلاً بينهم حالة حرجة جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة الخليل

اختناق 30 طفلاً بينهم حالة حرجة جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة الخليل

صور: الدفاع المدني يُخلي ست إصابات في حادث تصادم مركبتين بطولكرم

صور: الدفاع المدني يُخلي ست إصابات في حادث تصادم مركبتين بطولكرم

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالجانية ورأس كركر

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالجانية ورأس كركر

العالول يكشف الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرار احتجاز الأموال

العالول يكشف الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلسطينية لمواجهة قرار احتجاز الأموال

الأناضول: السنوار رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع

الأناضول: السنوار رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع

بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين من بحر قطاع غزة

بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين من بحر قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الحمد الله يُطلع السفير العُماني على آخر المستجدات السياسية

الحمد الله يُطلع السفير العُماني على آخر المستجدات السياسية

نقيب المحامين يُطالب بالكشف عن الذين أحرقوا مراكبهم

نقيب المحامين يُطالب بالكشف عن الذين أحرقوا مراكبهم

اختناق 30 طفلاً بينهم حالة حرجة جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة الخليل

اختناق 30 طفلاً بينهم حالة حرجة جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة الخليل

صور: الدفاع المدني يُخلي ست إصابات في حادث تصادم مركبتين بطولكرم

صور: الدفاع المدني يُخلي ست إصابات في حادث تصادم مركبتين بطولكرم

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالجانية ورأس كركر

مستوطنون يُعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية بالجانية ورأس كركر

داخلية غزة تُوضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة

داخلية غزة تُوضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة

القيادة الفلسطينية ستُعلن خطواتها لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

القيادة الفلسطينية ستُعلن خطواتها لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

منوعات

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

حليمة بولند لرانيا يوسف: دافعتُ عنكِ أمام هذا الشّخص.. والأخيرة &#34;ما يهمنيش&#34;

حليمة بولند لرانيا يوسف: دافعتُ عنكِ أمام هذا الشّخص.. والأخيرة "ما يهمنيش"

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

فيفي عبده: السحر سبب زيادة وزني

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ&#34;ملك البوب&#34; وتُفجر مفاجآت

خادمة مايكل جاكسون تكسر صمتها بشأن الادعاءات الجنسية لـ"ملك البوب" وتُفجر مفاجآت

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ&#34;أنغام&#34;.. شاهد الوثائق

زوجة أحمد إبراهيم تطلب الطلاق رسميًا بعد كشف ارتباطه بـ"أنغام".. شاهد الوثائق

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

عربي

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

سَعي أمريكي لإقامة مُنشآت للطاقة النووية في السعودية

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه