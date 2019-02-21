فصائل المقاومة تدعو لتصعيد المواجهة مع الاحتلال بكافة الأراضي الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، أن مدينة القدس بأقصاها ومقدساتها هي خط أحمر، وأي تغيير بوضعها سيقلب الطاولة على رأس الإسرائيليين، داعيةً لتصعيد المواجهة مع المحتل في كل الأرض المحتلة.





ودعت الفصائل، في بيان صحفي، الخميس، الجماهير الفلسطينية للنفير العام في (#هبة_باب_الرحمة) وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمرابطة فيه، نصرةً ودفاعاً عن مقدساتنا، وإفشالاً للمخططات الإسرائيلية، التي تسعى لتهويد المسجد الأقصى وتقيسمه زمانياً ومكانياً.



وأضاف البيان: "نحيي جماهير شعبنا المرابطين في المسجد الأقصى، الذين يتصدون بأجسادهم لمخططات الإسرائيليين ويذودون رغم العدوان والاجرام عن مسرى النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم".



وتابع البيان: "نحذر الاحتلال من مواصلة جرائمه بحق المسجد الأقصى والمرابطين فيه، وفصائل المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه الاعتداءات المتلاحقة، والعدو يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات الإسرائيلية الغاشمة/ وعليه تحمل تبعات ذلك".



ودعا البيان، جماهير شعبنا في قطاع غزة لضرورة الاحتشاد الجماهيري الواسع والمشاركة بزخم وقوة في مسيرات العودة وكسر الحصار غداً في جمعة (الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي) انتفاضاً ونصرة للمسجد الأقصى.



وأكد البيان، على أن "الهرولة العربية للتطبيع المخزي مع الاحتلال، وما شهده مؤتمر وارسو المشؤوم، هو الذي شجع العدو المفسد على عدوانه المتواصل بحق الأقصى والمدينة المقدسة".



وأكمل البيان: "نؤكد أن الأقصى هو ملك للعرب والمسلمين، وواجب الدفاع عنه يقع على عاتق الأمة جمعاء، لذا ندعو أمتنا لأخذ دورها بالدفاع عن المدينة المقدسة، والانتفاض بوجه الظلم ونبذ التطبيع والمطبعين، وتصويب البوصلة الحقيقية للعداء، تجاه الصهاينة المغتصبين"، وفق تعبيره.