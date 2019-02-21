اختناق 30 طفلاً بينهم حالة حرجة جراء اعتداء الاحتلال على مدرسة الخليل

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، 30 طفلاً بحالات اختناق، أحدهم إصابته حرجة، جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة جنوب المدينة.وأفاد طاقم الإسعاف التابع للمدرسة، بأن جيش الاحتلال، ألقى قنابل الغاز باتجاه الطلبة، أثناء تواجدهم في محيط المدرسة، ما إدى إلى إصابة 30 طفلاً بالاختناق، إصابة أحدهم حرجة، وتم نقلها لمستشفى محمد علي.وأضاف مدير المدرسة، أن عدداً من المستوطنين، شاركوا في هذه الاعتداءات على الطلبة.