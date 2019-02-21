صور: الدفاع المدني يُخلي ست إصابات في حادث تصادم مركبتين بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أخلت طواقم الدفاع المدني، مساء أمس، ست إصابات ما بين متوسطة وطفيفة في حادث تصادم مركبتين على مفترق دير شرف شرق طولكرم.
أخلت طواقم الدفاع المدني، مساء أمس، ست إصابات ما بين متوسطة وطفيفة في حادث تصادم مركبتين على مفترق دير شرف شرق طولكرم.
وأفادت طواقم الدفاع المدني، أن طواقمها عملت على إخلاء الإصابات وتسليمها لمركبات الهلال الأحمر، كما عملت الطواقم على فصل البطاريات عن المركبات وإزالة الزيوت والزجاج عن الشارع وتأمين المكان.
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