40 ألف مقاتل أجنبي تنقلوا بين مواقع النزاع منذ 2013

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، فقد نشر البيت الأبيض الاستراتيجية الجديدة، أمس الأربعاء، وجاء فيها: "تنقل منذ عام 2013 أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 120 دولة بين مناطق الصراع الدولي".





ويشمل هذا العدد أكثر من 250 شخصاً من الولايات المتحدة، وثلاثة آلاف شخص على الأقل من البلدان التي لا يدخل مواطنوها الولايات المتحدة، بدون تأشيرة.

رام الله - دنيا الوطنقالت الاستراتيجية الوطنية الأمريكية الجديدة لمكافحة سفر "الإرهابيين"، إن أكثر من 40 ألف مقاتل أجنبي في العالم، تنقلوا منذ عام 2013 بين مواقع النزاع.هذا وطلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأحد الماضي، من الحلفاء الأوروبيين، وخاصة من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، السماح بعودة أكثر من 800 من مسلحي تنظيم الدولة يحملون جنسيات أوروبية، اعتقلوا في سوريا.