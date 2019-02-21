إيران لا تستبعد اندلاع صراع عسكري مع إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري مع إسرائيل، في ظل ما تقوم به الأخيرة من أنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا.





وأوضح ظريف، لصحيفة (زود دويتشه تسايتونج)، أن وجود إيران في سوريا، بناء على دعوة الحكومة السورية، بينما تنتهك إسرائيل المجال الجوي اللبناني والسوري، بالإضافة إلى القانون الدولي.



وأضاف ظريف: "هناك نزعة للمغامرة من جانب إسرائيل ونزعة المغامرة تكون دائماً خطيرة"، ولدى سؤاله عما إذا كان يرى بوادر صراع عسكري بين إيران وإسرائيل، أجاب ظريف "كلا، لكنني لا أستطيع استبعاد الاحتمال".