الأناضول: السنوار رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن قائد حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع.
وأضافت الوكالة: أن السنوار، رفض لقاء المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، فيما لم تُعلن الحركة أو الوكالة، أسباب رفض السنوار الجلوس مع المسؤول النرويجي.
يتبع..
قالت وكالة (الأناضول) التركية: إن قائد حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع.
وأضافت الوكالة: أن السنوار، رفض لقاء المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، فيما لم تُعلن الحركة أو الوكالة، أسباب رفض السنوار الجلوس مع المسؤول النرويجي.
يتبع..
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