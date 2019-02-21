الأناضول: السنوار رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة (الأناضول) التركية: إن قائد حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، رفض لقاء مسؤول أوروبي رفيع.وأضافت الوكالة: أن السنوار، رفض لقاء المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، فيما لم تُعلن الحركة أو الوكالة، أسباب رفض السنوار الجلوس مع المسؤول النرويجي.يتبع..