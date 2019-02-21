السيسي يُعلّق على الإعدامات في مصر

رام الله - دنيا الوطنعلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 شبان مصريين، إثر اتهامهم باغتيال النائب العام الأسبق هشام بركات في العام 2015.ووفق بيان للرئاسة المصرية، قال السيسي: "لا يستطيع أحد أن يتدخل في عمل القضاء واستقلاله، وأن الدولة تعمل على ترسيخ هذا المبدأ من خلال الممارسات".وأوضح السيسي، أن بلاده تدعم "مختلف الهيئات القضائية، باعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم".يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية، نفذت أمس، عقوبة الإعدام بحق تسعة شبان صدرت بحقهم أحكام نهائية في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات في حزيران/ يونيو 2015.وناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية لوقف تنفيذ الأحكام، حيث أكد أهالي المتهمين، أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات، وترفض التشكيك في أحكام القضاء المصري.