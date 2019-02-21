بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين من بحر قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، أربعة صيادين قبالة شواطئ خانيونس، جنوب قطاع غزة.وقالت صفحة "توثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق صيادي غزة" على (فيسبوك): إن زوارق الاحتلال الحربية، صادرت قارب الصياد خضر مروان الصعيدى، واعتقلته، ومعه الصياد محمد سعيد الصعيدى، وذلك غرب خانيونس.كما اعتقلت بحرية الاحتلال، صياديْن آخريْن، هما هيثم طارق بكر، وعوض طارق بكر، وصادرت قاربهما، وفق الصفحة على (فيسبوك).