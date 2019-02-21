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قوة عسكرية قطرية تصل السعودية

قوة عسكرية قطرية تصل السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن قوة من جيشها، وصلت المملكة العربية السعودية، للمشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية.

وبدأ تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 12 آذار/ مارس المقبل.

وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن التمارين الخليجية المشتركة، تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم، والخطط الاستراتيجية العسكرية.

وأضافت أنها تهدف أيضاً لزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد العميد خميس محمد دبلان، قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين، أن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور؛ لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.

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