شؤون فلسطينية

شاهد: حملة اعتقالات واسعة تطال 17 مواطنا في الضفة الغربية

شاهد: حملة اعتقالات واسعة تطال 17 مواطنا في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة، طالت عدداً من المواطنين في الضفة الغربية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة عبر (تويتر): إن قوات جيش الاحتلال اعتقلت 17 فلسطينياً في مناطق متفرقة من الضفة.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، هم: محمود عبد الناصر نوباني، محمود مروان دراغمة، مهدي عبد الكريم دراغمة، عثمان حامد عوايسة، وبراء مهند عويس .

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبّان في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، عرف من بينهم: الأسيران المحرران جواد محمود طقاطقة، ورائد محمد طقاطقة، فيما تم اعتقال الطفل أحمد ناصر عدوي (15 عاماً) عقب دهم منزل عائلته في مخيم قلنديا شمال القدس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد المهدي محمود زيدات (28 عاماً) من منزله في بلدة بني نعيم شرق الخليل، والأسير المحرر عنان خضر سليمان من منزله في قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله.

 

وفي ضواحي القدس، تم اعتقل الشاب محمود سعدي الرجبي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية العيساوية، و الأسير المحرر علي إسماعيل البطاط (21 عاماً) من منزله في شارع الصف بمدينة بيت لحم.




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