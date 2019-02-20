داخلية غزة توضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الأربعاء، توضحياً حول اعتقال الباحث في مركز دراسات التنمية (بيرزيت) غسان أبو حطب.





وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريح صحفي، إن أبو حطب قام بجمع بيانات ومعلومات ذات حساسية تتعلق بمواطنين في منطقة شمال غزة ضمن استمارة بحثية.



رام الله - دنيا الوطنوأوضح البزم، أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية أبلغت الباحث أبو حطب بالانتظار قبل البدء بجمع البيانات؛ نظراً لحساسية بعض البيانات الواردة في الاستمارة البحثية، لكنه قام بتنفيذ الاستمارة بالرغم من ذلك، إضافة إلى قيامه بتجاوز النطاق الجغرافي المخصص لإجراء الاستمارة.وأضاف البزم: "تم التواصل مع الباحث أبو حطب من أجل معالجة الخطأ الذي وقع به، كما تم التواصل أيضاً مع إدارة المركز في رام الله وتوضيح بعض النقاط ذات الحساسية في الاستمارة".وتابع: "نؤكد أن الباحث أبو حطب تم التعامل معه وفق الأصول ودون أي مساس بكرامته، ولم يتم اعتقاله، بل جرى الاستيضاح منه ومراجعته فيما يتعلق بالاستبانة والتواصل مع إدارة المركز في رام الله، وقد غادر على الفور".وأكمل: "نؤكد على احترامنا لحرية عمل المراكز البحثية وفق القانون، ولا نتدخل في شؤونها إلا في حالات الوصول لبيانات ذات حساسية تخص مواطنين قد تعرضهم للخطر".