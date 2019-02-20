شؤون فلسطينية

داخلية غزة توضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة

داخلية غزة توضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء الأربعاء، توضحياً حول اعتقال الباحث في مركز دراسات التنمية (بيرزيت) غسان أبو حطب.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، في تصريح صحفي، إن أبو حطب قام بجمع بيانات ومعلومات ذات حساسية تتعلق بمواطنين في منطقة شمال غزة ضمن استمارة بحثية.

وأوضح البزم، أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية أبلغت الباحث أبو حطب بالانتظار قبل البدء بجمع البيانات؛ نظراً لحساسية بعض البيانات الواردة في الاستمارة البحثية، لكنه قام بتنفيذ الاستمارة بالرغم من ذلك، إضافة إلى قيامه بتجاوز النطاق الجغرافي المخصص لإجراء الاستمارة.

وأضاف البزم: "تم التواصل مع الباحث أبو حطب من أجل معالجة الخطأ الذي وقع به، كما تم التواصل أيضاً مع إدارة المركز في رام الله وتوضيح بعض النقاط ذات الحساسية في الاستمارة".

وتابع: "نؤكد أن الباحث أبو حطب تم التعامل معه وفق الأصول ودون أي مساس بكرامته، ولم يتم اعتقاله، بل جرى الاستيضاح منه ومراجعته فيما يتعلق بالاستبانة والتواصل مع إدارة المركز في رام الله، وقد غادر على الفور".

وأكمل: "نؤكد على احترامنا لحرية عمل المراكز البحثية وفق القانون، ولا نتدخل في شؤونها إلا في حالات الوصول لبيانات ذات حساسية تخص مواطنين قد تعرضهم للخطر".

أخبار ذات صلة

القيادة الفلسطينية ستُعلن سلسلة خطوات لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

القيادة الفلسطينية ستُعلن سلسلة خطوات لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية

الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية

برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

التربية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام غداً

التربية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام غداً

اللجان الشعبية بالمخيمات: رفض حماس والجهاد الاعتراف بالمنظمة يثير الشبهات

اللجان الشعبية بالمخيمات: رفض حماس والجهاد الاعتراف بالمنظمة يثير الشبهات

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر