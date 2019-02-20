القيادة الفلسطينية ستُعلن سلسلة خطوات لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر أن تتخذ القيادة الفلسطينية، سلسلة من الخطوات التي ستُعلن عنها لاحقاً لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة الفلسطينية.





وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن القيادة الفلسطينية اتخذت جملة قرارات واجراءات في مواجهة القرصنة الاسرائيليه لأموال الشعب الفلسطيني.



وأوضح الشيخ، عبر حسابه الرسمي في (تويتر) أنه في مقدمة تلك القرارات، رفض استلام الأموال منقوصة، وسلسلة خطوات سيعلن عنها لاحقاً.