اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن اللواء حازم عطا الله نقل تحيات فخامة الرئيس محمود عباس الى اوزنكايا، مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع بين الحكومتين الفلسطينية والتركية، وشكر الجانب التركي على ما قدموه خلال السنوات السابقة من دعم على الصعيد التدريبي .

كما شملت الزيارة اجتماع مع مدير كلية الشرطة التركية والمختبر الجنائي ومديرية استخبارات الشرطة وتم الاطلاع على عمل تلك الادارات وبحث اوجه التعاون المشترك.





حيث ضم وفد الشرطة الفلسطينية كل من العميد مدحت العمري مدير ادارة الامن الداخلي والعميد دكتور خالد السباتين رئيس ديوان مدير عام الشرطة والعميد علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم والعقيد وليد البيضه مدير الادارة المالية والنقيب فادي عرقوب وكانت الاجتماعات بحضور سفير فلسطين في انقرة الدكتور فائد مصطفى والملحق العسكري العقيد نادر ابو عرقوب.

رام الله - دنيا الوطناجتمع اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، في انقره، بالسيد جلال اوزنكايا مدير عام الشرطة التركية لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.واستعرض عطا الله لنظيره التركي أهم التطورات التدريبية واللوجستية التي اكتسبتها الشرطة الفلسطينية خاصة في الجوانب التي ساهمت بها الحكومة التركية لصالح الشرطة الفلسطينية على مدار سنوات والتي شملت العديد من الاختصاصات على الصعيد التدريبي وما انعكس إيجاباً في المساهمة في تطور أداء الشرطة الفلسطينية وبالتالي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين الفلسطينيين.من جهته أعرب جلال اوزنكايا، عن سعادته وفخره بما تقدمه الحكومة التركية من تدريبات للشرطة الفلسطينية و استعرض بدوره اهم الدورات التي تم عقدها لإفادة منتسبي الشرطة الفلسطينية سواء كانت خلال إستضافة المشاركين في تركيا أو من خلال إرسال المدربين والمتخصصين الأتراك إلى فلسطين وتقديم الدورات والخبرات للشرطة الفلسطينية.وبحث الطرفان اليات تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين وزارة الداخلية الفلسطينية ونظيرتها التركية واليات تنفيذها عبر بروتوكولات تعاون في المجالات المتخصصة بالعمل الشرطي ومنها ما يتم اعداده حاليا حول مذكرة تفاهم بين المختبر الجنائي الفلسطيني والمختبر الجنائي في الشرطة التركية لتبادل الخبرات، وبحث مقترح توقيع مذكرة تعاون بين كلية الشرطة الفلسطينية واكاديمية الشرطة التركية وتبادل الدورات التدريبية بين البلدين.