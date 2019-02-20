ثلاث عقوبات من زعيم كوريا الشمالية لرافضي التقارب مع أمريكا





وحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية، التي نقلت عن مركز "استراتيجية كوريا الشمالية" وهو منظمة للهاربين الكوريين الشماليين، قوله إن كيم جونغ-أون أمر بنفي أو سجن أو إعدام نحو خمسين إلى سبعين شخصية من النخب الغنية ومصادرة ممتلكاتهم.



رام الله - دنيا الوطنأصدر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أوامر بنفي أو سجن أو إعدام أشخاص يشتبه في أنهم معارضون للتقارب الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية.جاء هذا التقرير في الوقت الذي تبقى فيه 7 أيام على القمة الثانية بين كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال المركز، إن نتائج المقابلات التي أجراها مع 20 من كبار المسؤولين الكوريين الشماليين السابقين والحاليين، أظهرت أن هذه الإجراءات تستهدف كبار المسؤولين الذين استخدموا مناصبهم القوية لجمع الثروات بطريقة غير مشروعة.وطبقاً للتقرير، تركز الإجراءات التي بدأت في أواخر العام الماضي، على مصادرة العملات الأجنبية التي جمعها كبار المسؤولين الكوريين الشماليين، ويقدر أنه تم مصادرة ملايين الدولارات حتى الآن.وقال مسؤولون أمريكيون أمنيون ومسؤولون كوريون جنوبيون سابقون في دائرة المخابرات الوطنية، لـ"وول ستريت جورنال"، إن هذه الإجراءات التي تجري تحت شعار "مكافحة الفساد"، تهدف إلى إسكات المنتقدين وتعزيز تمويل نظام كيم جونغ-أون.والتقى الزعيمان ترامب وكيم في قمة تاريخية غير مسبوقة بين رئيس أمريكي في الخدمة وزعيم كوري شمالي في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي، ما أسفر عن قدر كبير من التقارب بين الجانبين في الفترة الأخيرة.وتعهد الزعيمان عقب القمة بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، ما دفع ترامب إلى التأكيد على أن "كوريا الشمالية لم تعد تشكل تهديداً نووياً".وواجه الرئيس الأمريكي انتقادات لتقديمه "تنازلات" دون الحصول على تعهدات مؤكدة من الزعيم الكوري بإنهاء برامج تصنيع الصواريخ الباليستية.