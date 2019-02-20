الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية

أعلن أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح، أن اجتماع البرلمان العربي، الذي سيُعقد في الأردن مطلع الشهر المقبل، سيكون على أولوية جدول أعماله، نقاش قضية سرقة حكومة الاحتلال مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة.





وأكد صبيح، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم بذل كافة الجهود لوقف هذه القرصنة؛ وإلا سيكون هناك موقف عربي موحد ضد هذه السرقة.

وأضاف صبيح، أن موقف المجلس الوطني، مؤيد بشكل كامل لموقف الرئيس محمود عباس، بعدم استلام الأموال إذا كانت ناقصة، مشدداً على أن آخر قرش لدى شعبنا، سيكون لعائلات الشهداء والأسرى.

رام الله - دنيا الوطنوقال صبيح: إن قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، جريمة وقرصنة واضحة تنتهك القانون الدولي بكل المقاييس، ولا بد أن تُحاسب إسرائيل عليها.