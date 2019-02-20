شؤون فلسطينية

الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية

الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر المجلس الوطني، محمد صبيح، أن اجتماع البرلمان العربي، الذي سيُعقد في الأردن مطلع الشهر المقبل، سيكون على أولوية جدول أعماله، نقاش قضية سرقة حكومة الاحتلال مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة.

وأكد صبيح، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أنه سيتم بذل كافة الجهود لوقف هذه القرصنة؛ وإلا سيكون هناك موقف عربي موحد ضد هذه السرقة.

وقال صبيح: إن قرار حكومة الاحتلال اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة، جريمة وقرصنة واضحة تنتهك القانون الدولي بكل المقاييس، ولا بد أن تُحاسب إسرائيل عليها.

وأضاف صبيح، أن موقف المجلس الوطني، مؤيد بشكل كامل لموقف الرئيس محمود عباس، بعدم استلام الأموال إذا كانت ناقصة، مشدداً على أن آخر قرش لدى شعبنا، سيكون لعائلات الشهداء والأسرى.

أخبار ذات صلة

داخلية غزة توضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة

داخلية غزة توضح ملابسات اعتقال الباحث أبو حطب: جمع معلومات حساسة

القيادة الفلسطينية ستُعلن سلسلة خطوات لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

القيادة الفلسطينية ستُعلن سلسلة خطوات لمواجهة القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

اللواء حازم عطالله يجتمع بنظيره التركي في أنقرة

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

التربية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام غداً

التربية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام غداً

اللجان الشعبية بالمخيمات: رفض حماس والجهاد الاعتراف بالمنظمة يثير الشبهات

اللجان الشعبية بالمخيمات: رفض حماس والجهاد الاعتراف بالمنظمة يثير الشبهات

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر