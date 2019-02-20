برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو الوفد الفلسطيني إلى سوريا، اللواء توفيق الطيراوي: إن الوفد التقى بالمسؤولين السوريين، وبأربعة عشر فصيلاً فلسطينياً.



وأوضح الطيراوي، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن وضع مخيم اليرموك مأساوي وكارثي، وهناك ركام بحاجة إلى أشهر طويلة لإزالته.





وأضاف الطيراوي، أن البنى التحتية في المخيم مدمرة بشكل كامل، مبيناً أن الجانب السوري، يدرس إمكانية إعادة البنى التحتية في المخيم، لكن المسألة تحتاج إلى وقت طويل لإعماره.

رام الله - دنيا الوطنبحث الوفد الفلسطيني إلى سوريا مع المسؤولين السوريين إمكانية تسهيل عودة اللاجئين إلى مخيم اليرموك، وتحسين ظروف حياتهم.