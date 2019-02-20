شؤون فلسطينية

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت رئيس ديوان الفتوى والتشريع، المستشارة إيمان عبد الحميد، وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء في مقر ديوان الفتوى، بحضور نائب رئيس ديوان الفتوى، الأستاذة ريم أبو الرب، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تحديث التشريعات الفلسطينية، وإصدارها في الجريدة الرسمية.

وأوضحت عبد الحميد، أنه تم وضع خطط لتطوير عمل ديوان الفتوى خاصة في مجال صياغة ومواءمة التشريعات مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي انضمت إليها دولة فلسطين، بما يضمن الوصول إلى منظومة تشريعية موحدة، كما تم العمل على أرشفة كافة أعداد الجريدة الرسمية، منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، ونشرها على صفحة الديوان، بما يضمن وصولها إلى كافة المواطنين والجهات ذات العلاقة.

وأكدت عبد الحميد على الدور المهم الذي يقوم به أبو دياك، في دعم وتطوير عمل الديوان، وجهوده الكبيرة خلال فترة رئاسته لديوان الفتوى والتشريع، التي توجت بحصول الديوان على استقلاليته كمؤسسة عامة.

بدوره، أكد أبو دياك على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في تنظيم التشريعات الفلسطينية، وفي صياغة وإعداد وتعديل التشريعات قبل إقراراها وإصدارها من الجهات المختصة للتحقق من توافقها، وانسجامها مع القانون الأساسي والتشريعات النافذة.

وأوضح أبو دياك، أهمية ما تقوم به مؤسسات قطاع العدالة، ومن ضمنها ديوان الفتوى والتشريع، في تعزيز سيادة القانون، وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ودعم استقلال وفعالية السلطة القضائية في فلسطين.

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