شؤون فلسطينية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان
رام الله - دنيا الوطن
كرم وزير الصحة، د. جواد عواد، مساء اليوم، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، د. أندرز ثومسون، وذلك بمناسبة إنتهاء فترة عمله في فلسطين/ والتي استمرت لأكثر من 5 سنوات.

جاء التكريم، خلال لقاء جمع الوزير عواد بالممثل الأممي د. ثومسون، وبحضور نائبه، د. زياد يعيش، ووكيل وزارة الصحة، د. أسعد الرملاوي، ومدير وحدة التعاون الدولي، ماريا الأقرع، وذلك في مكتب الوزير برام الله.

وشدد وزير الصحة على العلاقات المتينة والمتميزة مع المنظمات الصحية الدولية، بما فيها صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي نتج عنها العديد من الإنجازات المهمة من خلال تنفيذ مشاريع تخص صحة المرأة، والصحة الجنسية والإنجابية، وسرطان الثدي، والعنف المبني على النوع الاجتماعي.

وعبر وزير الصحة، عن شكره العميق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ولطاقم العمل في فلسطين، على جهودهم المتواصلة في دعم ومساندة القطاع الصحي الفلسطيني، متمنياً للسيد ثومسون التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة.

وتم خلال اللقاء توقيع إتفاقية عمل، تنص على الاستمرار في دعم البرامج والمشاريع المشتركة، والتي تنفذ من خلال وحدة صحة المرأة، والإدارات العامة للمستشفيات، والرعاية الصحية الأولية والصحة العامة في وزارة الصحة.

من جانبه، قال د. ثومسون " فخور بالإنجازات التي تحققت في مجالات صحة المرأة الفلسطينية، بعد خمس سنوات من العمل والتعاون المثمر مع وزارة الصحة في فلسطين".

وأضاف: "إنني أدرك صعوبة الوضع الاستثنائي في فلسطين، وبرغم ذلك فإن الإنجازات التي تحققت في وزارة الصحة، جاءت ثمرة للتعاون والجهود الكبيرة، التي بذلت من الوزارة، ممثلة بوزيرها، وكافة العاملين".

وقال: "أبارك لوزير الصحة هذا التطور نتيجة قيادته الحكيمة، والتميز الفني والمهني لوكيل الوزارة الرملاوي".

وعن تطور القطاع الصحي الفلسطيني، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان: "إن المؤشرات الصحية في فلسطين، تُعد نموذجاً يحتذى به في المنطقة، وإن هذه المؤشرات، تتحدث عن نفسها كدليل على التطور والتقدم في وزارة الصحة".

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