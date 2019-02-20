شؤون فلسطينية

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل السفير التونسي اليوم الأربعاء، في مقر السفارة التونسية في رام الله، وكيل الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود؛ لبحث سبل التعاون الإعلامي، وتأطير العلاقات الإعلامية الثنائية باتفاقية تعاون، تهدف إلى خلق فضاء رسمي؛ لتبادل الأخبار بين البلدين والإفادة من كافة المقدرات الإعلامية التونسية.

وعبر المحمود، عن فخره بالعلاقات التاريخية وبالدعم التونسي التاريخي للقضية الفلسطينية، وثمن ما تقوم به تونس الشقيقة من خلال سفارتها لتأطير التعاون الإعلامي الفلسطيني التونسي في إطار اتفاقيات إعلامية، تعزز مشروعنا الوطني، وتعكس عمقه العربي، مثنياً على تجربة الإعلام التونسي، سواء من خلال المقدرات التدريبية الهائلة، أو العمل الإذاعي والمكتوب.

وأكد على أن الاعلام والشعب التونسي ظل بعيداً عن التحريض، ونموذجاً يُحتذى به في تجربته، سواء من حيث تنظيم الإعلام قانونياً ومؤسساتياً أو باتجاه الإعلام الوطني كتجربة رائدة تؤسس لبنية مستدامة في العمل الإعلامي، مؤكداً اطمئنانه لموقف تونس الوطني، الذي يمثل عمقاً وطنياً نستند إليه بثقة.

فيما شدد السفير التونسي الحبيب بن فرح على أن هذا العمق والإيمان الذي لا يتزعزع بالقضية الفلسطينية، لهو الحامل والأساس الذي نستطيع البناء عليه. 

ودعا إلى إعادة هيكلة العلاقة الإعلامية بين الجانبين الفلسطيني والتونسي، باتجاه ترجمة هذه العلاقة إلى تعاون إعلامي مثمر يؤدي إلى تبادلية وحضور للخبر الفلسطيني من مصادره الرسمية في الشارع التونسي والعربي، وباتجاه نشر الخبر الذي يعبر عن التطورات في كلا البلدين، ويعكس مواقفهما كأصحاب قضية متفق على الإجماع عليها، بعيداً عن التجاذبات الداخلية والخارجية، وحتى لا نترك المجال الإعلامي للفراغ.

ولفت إلى ضرورة الحذر فيما يتعلق بالتناول الإعلامي للقضايا المختلفة دون تهويل أو تعميم أو تحريض جماعي، ودعا إلى الإفادة من التجربة التونسية، ومواءمتها للخصوصية الفلسطينية في إطار انفتاح كامل على الإعلام الفلسطيني.

وأعلن الطرفان في نهاية الاجتماع عن سعيهما لعقد اتفاقية تعاون سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الرؤية الوطنية لكلا البلدين في المجال الإعلامي، وبشكل يعكس تاريخية وعمق العلاقة.

أخبار ذات صلة

الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية

الشهر المُقبل.. البرلمان العربي يُناقش القرصنة الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية

برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

برئاسة الطيراوي.. وفد فلسطيني يبحث إعمار مخيم اليرموك بسوريا

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

التربية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام غداً

التربية تُعلن انتهاء أزمة جامعة بيت لحم وانتظام الدوام غداً

شاهد: عبر إيرز.. الاحتلال يَزعم إحباط تهريب مُعدات عسكرية لغزة

شاهد: عبر إيرز.. الاحتلال يَزعم إحباط تهريب مُعدات عسكرية لغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

رئيس ديوان الفتوى والتشريع ووزير العدل يبحثان تحديث التشريعات

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

الوزيرة عودة تُعلن بدء المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الشامل للغرف التجارية

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزير الصحة يُكرّم ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

اللجان الشعبية بالمخيمات: رفض حماس والجهاد الاعتراف بالمنظمة يثير الشبهات

اللجان الشعبية بالمخيمات: رفض حماس والجهاد الاعتراف بالمنظمة يثير الشبهات

مجدلاني: اقتطاع الأموال قرار سياسي وخرق للقانون وسنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة

مجدلاني: اقتطاع الأموال قرار سياسي وخرق للقانون وسنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة

الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر