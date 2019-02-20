وكيل الإعلام والسفير التونسي يتفقان على توطيد التعاون الإعلامي

وعبر المحمود، عن فخره بالعلاقات التاريخية وبالدعم التونسي التاريخي للقضية الفلسطينية، وثمن ما تقوم به تونس الشقيقة من خلال سفارتها لتأطير التعاون الإعلامي الفلسطيني التونسي في إطار اتفاقيات إعلامية، تعزز مشروعنا الوطني، وتعكس عمقه العربي، مثنياً على تجربة الإعلام التونسي، سواء من خلال المقدرات التدريبية الهائلة، أو العمل الإذاعي والمكتوب.

رام الله - دنيا الوطناستقبل السفير التونسي اليوم الأربعاء، في مقر السفارة التونسية في رام الله، وكيل الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود؛ لبحث سبل التعاون الإعلامي، وتأطير العلاقات الإعلامية الثنائية باتفاقية تعاون، تهدف إلى خلق فضاء رسمي؛ لتبادل الأخبار بين البلدين والإفادة من كافة المقدرات الإعلامية التونسية.وأكد على أن الاعلام والشعب التونسي ظل بعيداً عن التحريض، ونموذجاً يُحتذى به في تجربته، سواء من حيث تنظيم الإعلام قانونياً ومؤسساتياً أو باتجاه الإعلام الوطني كتجربة رائدة تؤسس لبنية مستدامة في العمل الإعلامي، مؤكداً اطمئنانه لموقف تونس الوطني، الذي يمثل عمقاً وطنياً نستند إليه بثقة.فيما شدد السفير التونسي الحبيب بن فرح على أن هذا العمق والإيمان الذي لا يتزعزع بالقضية الفلسطينية، لهو الحامل والأساس الذي نستطيع البناء عليه.ودعا إلى إعادة هيكلة العلاقة الإعلامية بين الجانبين الفلسطيني والتونسي، باتجاه ترجمة هذه العلاقة إلى تعاون إعلامي مثمر يؤدي إلى تبادلية وحضور للخبر الفلسطيني من مصادره الرسمية في الشارع التونسي والعربي، وباتجاه نشر الخبر الذي يعبر عن التطورات في كلا البلدين، ويعكس مواقفهما كأصحاب قضية متفق على الإجماع عليها، بعيداً عن التجاذبات الداخلية والخارجية، وحتى لا نترك المجال الإعلامي للفراغ.ولفت إلى ضرورة الحذر فيما يتعلق بالتناول الإعلامي للقضايا المختلفة دون تهويل أو تعميم أو تحريض جماعي، ودعا إلى الإفادة من التجربة التونسية، ومواءمتها للخصوصية الفلسطينية في إطار انفتاح كامل على الإعلام الفلسطيني.وأعلن الطرفان في نهاية الاجتماع عن سعيهما لعقد اتفاقية تعاون سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الرؤية الوطنية لكلا البلدين في المجال الإعلامي، وبشكل يعكس تاريخية وعمق العلاقة.