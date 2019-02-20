شؤون فلسطينية

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني

ادعيس: أقصانا وأسرانا ثوابت مشروعنا الوطني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، توجيهاته لخطباء فلسطين، بضرورة أن يتناولوا في حديثهم في خطبة الجمعة المقبلة قرصنة أموال الشعب الفلسطيني، التي تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلي القيام بها تحت مبررات تتعارض والمواثيق الدولية والإنسانية والاتفاقات السياسية والاقتصادية.

وأكد ادعيس، أن موقف القيادة الفلسطينية، ممثلة بقرار سيادة الرئيس محمود عباس بهذا الصدد، دليل واضح على أهمية الأسرى وأهاليهم في مشروعنا الوطني، وفي سياسات الحكومة الفلسطينية، التي تعمل كل جهدها لدعم الأسرى سياسياً ووطنياً واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً.

وطالب ادعيس، الخطباء بتناول صمود المقدسيين في الدفاع عن المسجد الأقصى بأبوابه وساحاته ومرافقة ومساحته البالغة 144 دونماً، مشدداً على ضرورة تبيان خطورة الخطوة الأخيرة من الاعتداء على باب الرحمة، والعمل على تحويله لكنيس تؤدي فيه عصابات المستوطنين صلواتهم التلمودية، هذه الخطوة التي تندرج في سياق التقسيم المكاني.

وطالب ادعيس الخطباء بضرورة إرسال رسائل شديدة اللهجة لحكومة الاحتلال، من خلال مساجد فلسطين، بأن الشعب الفلسطيني لن يبقى ساكتاً أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لسيادتنا على الأقصى، وبأنه سيرفض إجراءات الاحتلال كافة.

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