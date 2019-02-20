(فتح) تَرد على أنباء تكليف محمد اشتية برئاسة الحكومة المقبلة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفى عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، الأنباء التي يجري تداولها عن تحديد شخصية رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة، وتكليف الدكتور محمد اشتية، برئاسة تلك الحكومة.







وقال الشيخ، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الأنباء التي تحدثت عن تكليف الدكتور محمد اشتية، برئاسة الحكومة المقبلة عارية عن الصحة، حيث إن الرئيس محمود عباس، لم يكلف أحداً بتشكيل الحكومة حتى اللحظة.







وأضاف الشيخ: "المشاورات ما زالت مستمرة لاختيار رئيس الحكومة المقبلة، كما أننا نجري مشاوراتنا مع فصائل منظمة التحرير، من أجل إتمام كافة التجهيزات الخاصة بالحكومة المقبلة".







ومن المقرر، أن يُعلن الرئيس عباس خلال أيام، عن الشخصية التي اختارها لرئاسة الوزراء في الحكومة الفصائلية المقبلة، خلفاً للدكتور رامي الحمد الله، حيث أوصت حركة فتح، أن يكون من اللجنة المركزية للحركة.