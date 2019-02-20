قبل الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يزور دولة عربية جديدة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيزور المغرب قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستُجرى في التاسع من نيسان/ أبريل 2019.







وأوضحت الصحيفة، أن نتنياهو يحاول تعزيز الإنجازات التي تحققت في العالم الإسلامي من خلال السعي لزيارة المغرب، قبل انتخابات الكنيست.





وتأتي المعلومات التي نشرتها الصحيفة، بعد ورود تقارير بأن نتنياهو التقى سراً بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أيلول/ سبتمبر الماضي في نيويورك.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين، تكتموا في الماضي على الاتصالات التي تجري عبر القنوات الخلفية مع البلدان التي لا تعترف رسمياً بإسرائيل كدولة، مضيفة أنه سيُنظر إلى أي رحلة تتم إلى البلد الواقع في شمال إفريقيا، باعتبارها إنجازاً بارزاً آخر، ضمن قائمة رئيس الوزراء المتنامية من النجاحات الدبلوماسية.كما نشرت الصحيفة الإسرائيلية، نبذة عن العلاقات الثنائية بين تل أبيب والرباط، حيث بينت أن العلاقات الثنائية بين تل أبيب والرباط، أُقِيمت لأول مرة بعد توقيع اتفاق أوسلو في التسعينات، لكنها قطعت بعد اندلاع الانتفاضة الثانية.وتابعت بالقول: إنه وبالرغم من القطيعة السياسية، لا يزال البلدان منخرطين في نشاط تجاري على نطاق صغير، ويسمحان بالتبادل السياحي، وذكرت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت التعليق على الزيارة المزعومة.