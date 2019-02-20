بدء فعاليات الإرباك الليلي شرقي خانيونس.. وجيش الاحتلال يُعلن الاستنفار

رام الله - دنيا الوطنبدأت الجماهير الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، بالتوافد إلى مخيمات العودة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة؛ للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي.وبحسب موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار، قرب السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، زاعماً أن هناك عملية تسلل للسياج.يتبع..