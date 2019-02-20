طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرق البريج وسط قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرة حربية إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بصاروخين، موقعاً تابعاً لحركة حماس على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (0404) الإسرائيلي.وأشار الموقع ذاته، إلى أن القصف الإسرائيلي جاء بالقرب من مطلقي البالونات الحارقة، نافية وجود اصابات بين المواطنين الفلسطينيين.بدوره، قال افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، موقع مراقبة تابع لحركة حماس وسط قطاع غزة، ردا على اطلاق بالونات حارقة على المستوطنات".وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.