عاجل

  • طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرق البريج وسط قطاع غزة

شؤون فلسطينية

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرق البريج وسط قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف موقعاً للمقاومة شرق البريج وسط قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قصفت طائرة حربية إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، بصاروخين، موقعاً تابعاً لحركة حماس على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (0404)  الإسرائيلي.

وأشار الموقع ذاته، إلى أن القصف الإسرائيلي جاء بالقرب من مطلقي البالونات الحارقة، نافية وجود اصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

بدوره، قال افيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، موقع مراقبة تابع لحركة حماس وسط قطاع غزة، ردا على اطلاق بالونات حارقة على المستوطنات".

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي في اطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

أخبار ذات صلة

مجدلاني: اقتطاع الأموال قرار سياسي وخرق للقانون وسنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة

مجدلاني: اقتطاع الأموال قرار سياسي وخرق للقانون وسنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة

الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

الاحتلال يعتقل ناشطة مقدسية ويستدعي أخرى للتحقيق

الاحتلال يعتقل ناشطة مقدسية ويستدعي أخرى للتحقيق

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

غزة: انطلاق دوري جوال لكرة الطائرة جلوس‬

غزة: انطلاق دوري جوال لكرة الطائرة جلوس‬

الفلسطينيون يزيلون البوابات الحديدية لباب الرحمة بالأقصى

الفلسطينيون يزيلون البوابات الحديدية لباب الرحمة بالأقصى

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

الاحتلال يعتقل ناشطة مقدسية ويستدعي أخرى للتحقيق

الاحتلال يعتقل ناشطة مقدسية ويستدعي أخرى للتحقيق

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال جنوب بيت لحم

غزة: انطلاق دوري جوال لكرة الطائرة جلوس‬

غزة: انطلاق دوري جوال لكرة الطائرة جلوس‬

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

دعوات لإغلاق المصلى القبلي وقبة الصخرة وأداء الصلوات الخمسة بمنطقة باب الرحمة

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

مصرع شقيقين جراء سقوطهما في مبنى قيد الانشاء جنوب بيت لحم

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الاحتلال يهدم منزلين ويوزع إخطارات بهدم أخرى في القدس

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات سرقة حساب الكتروني عبر موقع الفيس بوك في الخليل

منوعات

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

شيرين تمنت دخول خزانة أحلام.. ورد غير متوقع من الأخيرة

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في &#34;الزمن الجميل&#34;

تعرف على الفلسطيني الذي أبكى أنغام ومروان خوري في "الزمن الجميل"

&#34;نشاز&#34; سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: &#34;خطية ريم بارودي&#34;

"نشاز" سمية الخشاب بالعراق يثير سخرية واسعة.. والجمهور: "خطية ريم بارودي"

شادي سرور يتراجع: &#34;أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين&#34;

شادي سرور يتراجع: "أنا بعبد ربنا أكتر منكم..انتم مش مسلمين"

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة &#34;همام في أمستردام&#34; التي اختفت فجأة

تزوجت وارتدت الحجاب.. مالا تعرفه عن بطلة "همام في أمستردام" التي اختفت فجأة

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

شاب يغتصب أخته والتحول إلى ذكر.. التلفزيون السعودي يبث حلقة جريئة عن هروب الفتيات

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

أمير سعودي يشكر الإعلامية الكويتية حليمة بولند والسبب؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

كيف تنظر ريهام سعيد إلى فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف؟

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

أنغام تتزوج سراً.. شاهد هوية العريس المُتزوج

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

الفنان المصري مصطفى الشامي يدخل غيبوبة عميقة‎

عربي

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

مصر: أنباء عن تنفيذ الإعدام بحق 9 معتقلين سياسيين.. وصرخات لوقفه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق &#34;ريتز كارلتون&#34; يُعلن إفلاسه

ملياردير سعودي كان مُحتجزاً بفندق "ريتز كارلتون" يُعلن إفلاسه

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

عُمان تعتقل منتقدي التطبيع مع إسرائيل

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر

شاهد: كيف استقبل عُمانيون مسؤولاً إسرائيلياً قبل عدة أشهر