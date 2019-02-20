جنرال إسرائيلي: لا بد من الانفصال عن الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنعبر تال روسو عضو حزب العمل الإسرائيلي الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى حزب العمل، قائلاً: "هذه لحظة مهمة للغاية بالنسبة لي"، مضيفا: "إن قرار دخول معترك الحياة السياسية لم يكن سهلاً".وتابع روسو، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس الحزب افي غباي، في تل أبيب، اليوم الأربعاء: "توجد بدائل أخرى للتعامل مع التحديات الأمنية"، مؤكداً أن الانفصال عن الفلسطينيين أمر لا بد منه.بدوره، أشار غباي إلى أن روسو الذي يتمتع بخبرة أمنية واسعة سيساهم في تعزيز قائمة الحزب للكنيست.