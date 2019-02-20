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مجدلاني: اقتطاع الأموال قرار سياسي وخرق للقانون وسنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة

مجدلاني: اقتطاع الأموال قرار سياسي وخرق للقانون وسنعيد النظر بالاتفاقيات الموقعة
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن القيادة الفلسطينية لن تستلم المقاصة من حكومة الاحتلال ناقصة، مشيرا إلى أن اقتطاع الاموال، هو قرار سياسي مخالف كافة الاتفاقيات الموقعة وخرق للقانون، وكذلك سيتم اعادة النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة لوقف العمل بها .

وقال مجدلاني خلال لقائه مساء اليوم الاربعاء، القنصل العام السويدي جيسكا ولسون، بمكتبه بمدينة رام الله: "إن رسائل سياسية ستبعثها القيادة لكافة المنظمات الدولية والاتحاد الاوروبي حول القرار السياسي الاسرائيلي الهادف لتقويض السلطة وتدميرها وخنقها اقتصاديا".

ووضع مجدلاني ولسون بصورة اخر التطورات السياسية ، داعيا السويد لبذل المزيد من الجهود ضمن الاتحاد الاوروبي لانقاذ حل الدولتين ، ولاجبار الاحتلال على التراجع عن قوانينه العنصرية ، مشيرا أن اتفاقية باريس الاقتصادية ايضا لم تعد صالحة للعمل .

وأشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني والسويدي ، ودعم السويد لدولة فلسطين في المحافل الدولية، بالإضافة الى الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة السويدية لمؤسسات الدولة الفلسطينية.

بدورها، اشادت ولسون بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة الى أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكدت على موقف بلادها تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة.

وحضر اللقاء عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، وعضو لجنة العلاقات السياسية والدولية بشار العزة.


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