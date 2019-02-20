الحساينة يفتتح مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت

رام الله - دنيا الوطناِفتتح وزير الأشغال العامة و الاسكان د. مفيد الحساينة ، اليوم، مدخل قراوة بني حسان الرئيسي في محافظة سلفيت ، و ذلك بحضور محافظ محافظة سلفيت ابراهيم البلوي .و قال الحساينة خلال حفل الافتتاح الذي حضره عدد من رؤساء المجالس المحلية المُستفيدة و عدد من المواطنين ، أن انجاز هذا الطريق له أهمية كبيرة كونه طريق رابط يخدم مجموعة واسعة من قرى المحافظة، مبيًناً أن الوزارة أولت أهمية كبيرة للمشروع كونه نقطة سوداء لكثرة الحوادث عليه ، موضحاً أن الطريق المُنجز سيساهم في رفع نسة الأمان المروري على الطريق .و أشار الى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لمحافظة سلفيت ، و ذلك لدعم صمود المواطنين في مواجهة البناء الاستيطاني المستمر في تلك المنطقة، مبيًناً أن هناك أهتمام كبيرة للقيادة السياسية بدعم المناطق المهددة بالاستيطان و أبرزها سلفيت و الأغوار .و قال محافظ محافظة سلفيت ابراهيم البلوي أن الوزارة أنجزت الكثير من مشاريع البنية التحتية في المحافظة ، و نحن نسعى الى الشراكة معها في الارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة و تقديم ما أمكن لتعزيز صمود المواطنين و تقديم أفضل الخدمات اِنطلاقاً من المسؤولية المشتركة تجاه المواطنين .و تضمن العمل في الطريق أعمال التوسعة و التعبيد و الانارة و الأرصفة بالاضافة اثاث الطريق ، و يبلغ طول الطريق حوالي 1 كم و عرض 14-20 م ، في حين بلغت تكلفة المشروع 1.3 مليون شيكل .كما و قام الحساينة خلال لقائه المحافظ بالاطلاع على ااحتياجات المحافظة في قطاع البنية التحتية ، و المشاكل التي تعيق التقدم في مشاريع الوزارة في المحافظة و محاولة القفز عنها ، كما التقى قائد الأمن الوطني في المحافظة ايهاب السعيدني و اطلع على احتياجاتهم في قطاع المباني الأمنية .