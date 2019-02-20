الاحتلال يعتقل ناشطة مقدسية ويستدعي أخرى للتحقيق

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، الناشطة المقدسية هنادي الحلواني عقب اقتحام منزلها بمدينة القدس واقتادتها الى أحد مراكز التوقيف والاعتقال في المدينة للتحقيق معها، بحسب ما جاء على موقع كالة (وفا).يذكر أن الاحتلال اعتقل المواطنة الحلواني عدة مرات وأبعدها عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.في السياق، استدعت سلطات الاحتلال المعلمة والناشطة المقدسية خديجة خويص من القدس المحتلة للتحقيق.